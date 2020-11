La scommessa di easyJet: WorldWide con Deutsche Bahn

10:43

Porta la firma di easyJet l'inaugurazione del nuovo aeroporto di Berlino. È stato infatti un A320 della compagnia aerea low cost ad atterrare per primo sulla pista dell'aeroporto. E il giorno successivo sempre un velivolo easyJet ha dato il là anche alle operazioni di decollo.

Ma la compagnia ha anche svelato una sorpresa in concomitanza con l'inaugurazione: si tratta dell'annuncio del nuovo partner del programma Worldwide by easyJet, vale a dire Deutsche Bahn. Prenderà quindi il via un programma di mobilità combinata treno-aereo che amplierà ulteriormente il numero di destinazioni che potranno essere raggiunte dai passeggeri del vettore. "In qualità di principale vettore a Berlino - commenta il ceo Johann Lundgren... (continua nella digital edition)