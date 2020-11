Emirates: a fine anno il primo A380 con la premium economy

12:35

Anche Emirates debutterà presto con il prodotto premium economy. Entro la fine di quest’anno, infatti, il vettore riceverà il suo primo A380 con una nuova cabina premium economy, allineandosi ad altri vettori come Qantas e Air New Zealand, che hanno abbandonato la classica configurazione a tre cabine per diversificare l’offerta sul lungo raggio con una soluzione che propone ai passeggeri di economy un prodotto migliore senza dover spendere come per un viaggio in business class.

Secondo quanto riportato da Simple Flying, in un'intervista rilasciata ad Arabian Business il presidente di Emirates Tim Clarke ha affermato che entro la fine del 2020 il vettore prenderà in consegna tre dei suoi A380 un sospeso, uno dei quali sarà appunti dotato della nuova cabina premium economy.