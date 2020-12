Qantas licenzia 2mila dipendenti

10:47

Qantas si appresta a tagliare 2.000 posti di lavoro. La compagnia aerea ha confermato la decisione annunciata lo scorso agosto di licenziare parte dei dipendenti operanti come personale di terra, addetti ai bagagli e addetti alle pulizie di aeromobili in 10 aeroporti.

Secondo quanto riporta TravelMole, al posto dei lavoratori Qantas sarà assunto personale esterno. Un’operazione che fa parte di un più ampio piano di ristrutturazione con cui la compagnia aerea intende risparmiare fino a 100 milioni di dollari all’anno.



Commentando la decisione Andrew David, ceo di Qantas Domestic and International, ha dichiarato: “Il Covid ha messo sottosopra l’aviazione. Le compagnie aeree di tutto il mondo devono prendere decisioni drammatiche per sopravvivere e ci vorranno anni per riparare il danno”.