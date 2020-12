Heathrow: dipendenti in sciopero per i tagli agli stipendi

16:42

L’aeroporto di Heathrow ha criticato il piano del sindacato Unite di organizzare una serie di scioperi tra i dipendenti dell'aeroporto. Il primo sciopero si svolge oggi coinvolgendo vigili del fuoco, ingegneri, operatori della sicurezza, operatori ai bagagli, operazioni del terminal centrale, lavoratori di terra e di bordo.

Come evidenziato da Travelmole, sono previste ulteriori azioni per il 14, 17 e 18 dicembre, a meno che la controversia sulla retribuzione e le condizioni contrattuali non venga risolta. Un portavoce dell’aeroporto di Heathrow ha dichiarato: "È molto deludente che Unite abbia deciso di intraprendere un'azione di sciopero durante la peggiore crisi che colpisce il settore dell'aviazione. Il nostro obiettivo è stato quello di proteggere i posti di lavoro, motivo per il quale abbiamo offerto a ogni collega un lavoro a un salario di mercato dignitoso, nonostante una perdita a oggi di oltre 1,5 miliardi di sterline. Non crediamo che questo sciopero sia necessario, ma abbiamo attivato ampi piani di emergenza che manterranno l'aeroporto aperto e funzionante in sicurezza per tutto il periodo".



Unite ha affermato di nutrire "serie preoccupazioni" per il funzionamento sicuro di Heathrow durante l'azione sindacale. Wayne King, coordinatore regionale di Unite, ha dichiarato: "I lavoratori di Heathrow sono molto orgogliosi del loro lavoro e hanno continuato a operare durante la pandemia. Stanno scioperando come ultima risorsa, poiché i tagli agli stipendi fino a un quarto sono troppo pesanti. Unite ha proposto una serie di soluzioni per ridurre i costi ed evitare azioni sindacali che sono state tutte respinte da Hal".