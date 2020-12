Sardegna, voli insufficienti. Chiesto tavolo di confronto con Alitalia

15:01

Voli insufficienti fra continente e Sardegna: il senatore Carlo Doria interviene sulla questione e indirizza un’interrogazione al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, per chiedere se intende intervenire, d'intesa con la Regione, "affinché Alitalia garantisca una maggiore copertura oraria giornaliera dei voli in continuità territoriale da e per i due aeroporti del nord della Sardegna, operando una migliore distribuzione degli slot orari così da offrire una maggiore flessibilità locale e una migliore distribuzione dei passeggeri su tutti i voli in partenza ed arrivo sui due aeroporti dell'isola nell'arco della giornata tale da evitare il sovraffollamento sugli aeromobili".

Pubblicità

Doria sottolinea come sia necessario istituire un tavolo di confronto negoziale fra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Sardegna per ridefinire le rotte e le frequenze giornaliere dei voli al fine di adottare un modello di continuità territoriale non limitato solo a Roma Fiumicino e Milano Linate.

Come riportato dall’Unione Sarda, Doria mira a “superare il grave gap economico costituito dalla condizione di insularità della regione, restituendo al popolo sardo il diritto alla mobilità di merci e persone sino ad oggi solo parzialmente garantito".