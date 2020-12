Corsica Sardinia Ferries lancia i Corsicadeau, i regali di viaggio

19:30

È tempo di regali e Corsica Sardinia Ferries non si tira indietro, offrendo ai suoi clienti la possibilità di acquistare un Corsicadeau, un buono viaggio da regalare o regalarsi per il prossimo futuro.

Le navi gialle mettono infatti a disposizione dei buoni viaggio per le isole del Mediterraneo servite dalla compagnia, Sardegna, Corsica, Elba, Sicilia e Baleari.



Il Corsicadeau potrà essere stampato oppure inviato via email e il beneficiario deciderà quando e su quale linea utilizzarlo, per viaggiare verso la sua isola preferita.