Il cco di easyJet Robert Carey diventa presidente di Wizz Air

12:25

Da cco di easyJet a presidente di Wizz Air. A partire dal 14 giugno del prossimo anno Robert Carey entrerà nello staff dirigenziale della low cost ungherese mentre Michael Delehant, attualmente chief strategy and network officer di Vueling, a partire dal prossimo aprile rivestirà in Wizz Air la carica di executive vice president e group chief operations officer.

Come spiega travelmole.com Carey, cittadino americano e francese con una laurea in Scienze e un master in Business Administration conseguito ad Harvard, riporterà al ceo e supervisionerà le operazioni commerciali di Wizz Air.



Il neopresidente ha iniziato la sua carriera in American West Airlines, per poi passare a Delta prima di entrare in McKinsey; il suo ultimo incarico è stato appunto quello di cco in easyJet a partire dal 2017.