Dal network al commerciale, le strategie in campo per Alitalia

16:46

“Ancorare alla realtà del mercato le ambizioni”. Si riassume in queste parole del presidente Francesco Caio (nella foto) la strategia che la nuova Alitalia nel segno di Ita intende perseguire per il futuro.

Un futuro tutto da costruire, è un punto ben chiaro a tutti. Ma che dovrà basarsi su alcuni pilastri. Come quello della sostenibilità economica, che porterà a fare delle scelte ben chiare sul network: qui infatti non ci sarà spazio per rotte che non diano la garanzia della profittabilità, siano esse domestiche, europee o di lungo raggio.



Ecco allora che le scelte verranno orientate verso direttrici sicure e ad alto feederaggio, con Americhe e Giappone come punti base per il long haul. Linate inoltre avrà un ruolo chiave per collegamenti (pochi) ad alta frequenza.



Quanto alla strategia commerciale, l’amministratore delegato Fabio Lazzerini ha fatto capire che ci sarà spazio per tutti, dalle agenzie di viaggi e tour operator alla vendita diretta, entrambi con piattaforme nuove e moderne. Perché l’intenzione di Alitalia è di catturare i clienti ovunque questi vogliano andare.