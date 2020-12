B737 Max: si avvicina il via libera del Canada

08:00

Il Canada potrebbe autorizzare a breve il ritorno nei suoi cieli del B737 Max. Tuttavia, il Paese avrebbe chiesto qualche modifica rispetto alle disposizioni della statunitense Faa.

Il Canada, rispetto agli Usa, avrebbe infatti chiesto di dare ai piloti la possibilità di disabilitare uno stick shaker (ovvero il meccanismo che fa vibrare la barra di comando per avvertire di uno stallo imminente). La stessa richiesta sarebbe prevista anche dagli enti regolatori europei.



Il sistema viene considerato troppo forte e intrusivo nel caso in cui si attivi per errore.



L’autorizzazione del Canada, come afferma travelmole.com, potrebbe arrivare già a gennaio del prossimo anno.