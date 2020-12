Madrid-Barajas l’aeroporto europeo più a misura di passeggero; Fiumicino secondo

14:58

Il migliore aeroporto d’Europa in termini di comfort dei passeggeri e di comodità è quello di Madrid-Barajas. Ma l’Italia non sfigura nella classifica realizzata dalla piattaforma Omio: la piazza d’onore spetta, infatti, a Roma Fiumicino.

L’aeroporto romano ha risultati eccellenti per quanto riguarda il numero di negozi, bar e ristoranti e i servizi offerti ai passeggeri. Tuttavia, l’aeroporto della capitale si trova nella parte bassa della classifica per quanto riguarda fattori relativi allo stress, soprattutto per il numero elevato di passeggeri giornalieri, la mancata puntualità dei voli e le limitate opzioni di trasporto pubblico che collegano lo scalo al centro città.



Continuando con la classifica, al terzo posto si piazza Amsterdam Schipol, seguito Copenhagen Kastrup, Mosca Sheremetyevo, Helsinki e Londra Heathrow. Chiudono la classifica dei primi 10 Lisbona Portela, Praga Ruzyně e il neo aperto Berlino Brandeburgo.



Per stilare la classifica Omio si è basato sulla valutazione di una serie di parametri, fra i quali la distanza tra l’aeroporto e il centro città e il numero di opzioni di trasporto pubblico disponibili. Sono stati presi in esame anche i servizi disponibili nei terminal, come docce, zone relax, stazioni di ricarica per dispositivi elettronici e lounge, così come l’offerta di intrattenimento, comprendente il numero di negozi, bar e ristoranti e le aree giochi per bambini.



Anche fattori relativi allo stress, come la mancata puntualità dei voli e il numero di passeggeri, sono stati considerati ai fini dello studio.