10:12

Un nuovo drastico taglio alla programmazione per tutto il primo trimestre di quest’anno. Ryanair prende atto delle nuove misure restrittive messe in campo in primis da Gran Bretagna e Germania, alle prese con un lockdown estremamente rigido per contrastare l’impennata di casi di Covid 19, e rivede al ribasso lo schedule di gennaio, febbraio e marzo.

“Ryanair ora prevede che il traffico di gennaio – spiega la compagnia in una nota - scenderà a meno di 1,25 milioni di passeggeri e che le nuove restrizioni Covid potrebbero anche ridurre il traffico di febbraio e marzo a un minimo di 500.000 passeggeri al mese”.



Ulteriori mosse

Non solo. L’attuale situazione nel Regno Unito e in Irlanda potrebbe spingere il vettore ad annullare del tutto o quasi i collegamenti da e per i due Paesi dalla fine del mese e fino a quando le restrizioni attuali verranno annullate.



Le previsioni

La nuova mossa ha determinato anche una revisione sulle previsioni per la chiusura dell’esercizio 2020/2021 prevista a fine marzo. Il numero totale di passeggeri scenderà in una forchetta compresa tra i 26 e i 30 milioni di passeggeri, contro i 35 milioni della precedente previsione.