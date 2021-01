12:15

Ryanair punta il mirino sugli slot Alitalia a Linate e Fiumicino. L’interesse sarebbe stato confermato da una lettera, inviata, riporta Repubblica.it, al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli.

La lettera

Nella missiva, chiamando in causa le richieste inserite nella lettera inviata dalla Commissione europea ai vertici della compagnia aerea e al Governo, il vettore irlandese avrebbe chiesto di mettere in vendita gli slot Alitalia con un bando europeo.



Cercasi slot redditizi

Una mossa che, oltre a palesare l’interesse che la low cost guidata da Michael O’Leary nutre da tempo per gli slot della compagnia, confermerebbe ulteriormente la ricerca di rotte redditizie sulla Penisola.