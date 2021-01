12:58

Pubblicità





Per Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo della Iata, le compagnie aeree vedono finalmente la luce in fondo al tunnel.



Una sfida molto impegnativa, come sottolinea il direttore di TTG Italia Remo Vangelista nella nuova puntata di Gente di Viaggi.



Tra i punti fondamentali, la diffusione delle vaccinazioni, che potrebbe abbattere almeno in parte il muro sanitario messo in piedi dai Governi di tutto il mondo.



Un primo segnale di speranza anche per il mercato italiano, che però al momento appare ancora completamente fermo.