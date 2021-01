easyJet, salgono a tre le opzioni tariffarie. Standard Plus la new entry

09:39

Si chiama Standard Plus la nuova tariffa messa in campo da easyJet. Nel programma di revisione delle strategie per farsi trovare pronti per la ripresa, la compagnia ha deciso di rivedere anche le tipologie di offerta e flessibilità messe in campo per convincere i clienti.

Il nuovo prodotto consente ai passeggeri di potere accedere a posti premium (quelli davanti in aereo), un bagaglio più grande in cabina, imbarco veloce e l’opzione ‘bag drop’.



La nuova opzione va ad aggiungersi alle due esistenti, ovvero la Standard, ovvero la tariffa basic che consente di portare a bordo un solo bagaglio, che possa essere posizionato sotto il sedile di fronte. Infine la tariffa Flexi, ovvero quella con il maggior numero di servizi all in one compresi nel prezzo.