09:47

Nel Decreto Ristori 5 potrebbero arrivare altri 150-200 milioni di euro di aiuti all’Alitalia in amministrazione controllata relativi alle perdite (inevitabili) del primo periodo di quest’anno. Cifra che andrebbe ad aggiungersi ai 350 milioni già stanziati in precedenza, dei quali la Ue per ora ne ha sdoganato solo una prima tranche di poco superiore ai 70 milioni.

Secondo quanto riportato da Corriere.it il documento su cui si sta lavorando nelle sedi ministeriali, che vedrà però la luce sono con un nuovo Governo, conterrebbe anche una voce relativa alla compagnia aerea nazionale, ritenuta tra le attività maggiormente colpita dal protrarsi della pandemia.



Per il vettore si tratterebbe di una boccata di ossigeno che consentirebbe in particolare di potere pagare gli stipendi dei dipendenti, voce che sta mettendo già adesso in difficoltà i vertici visto il mancato via libera dalla Ue per le altre tranche del prestito precedente.