15:19

Circa 1.000 arrivi ogni giorno. È questa la stima su cui si starebbe lavorando per gli accordi tra Governo inglese, hotel e travel company per la quarantena obbligatoria che scatterà il 15 febbraio.

I cittadini britannici che torneranno dai paesi della ‘lista rossa’ (in totale 33) dovranno soggiornare negli hotel per 10 giorni al costo di circa 80 sterline a notte, riporta travelmole.com. Il piano prevederebbe strutture vicine a 10 aeroporti del Paese.



I viaggiatori in arrivo saranno scortati dagli agenti di sicurezza fino agli hotel individuati. Saranno erogati 3 pasti al giorno e potranno lasciare le stanze solo per ‘boccate d’aria’ o per fumare, ma sempre sorvegliati.



Le misure sono state adottate per evitare il diffondersi delle nuove varianti del Covid.