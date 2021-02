Delta contro Covid-19: continua il blocco dei posti centrali in aereo

08:48

Delta ha deciso di dimostrare concretamente il suo impegno per la tutela della salute dei viaggiatori estendendo il blocco della vendita di posti centrali a bordo degli aerei fino al 30 aprile.

La compagnia ha preso questa decisione sull’onda della richieste dei suoi clienti, riducendo in questo modo il numero totale di persone a bordo. “Più spazio per loro significa una maggiore tranquillità - osserva dalle colonne di eTurboNews Bill Lentsch, chief customer experience officer del vettore -. Continueremo a tenere monitorata la situazione dei contagi, per adeguare i servizi alle decisioni governative e alle necessità dei passeggeri”.



Aumentano i centri per i test rapidi

Sono intanto in espansione i centri per i test rapidi con l'aggiunta di strutture ad hoc negli aeroporti hub del vettore a Minneapolis e Detroit, dopo l’avvio di aree analoghe ad Atlanta, Boston, New York JFK e Seattle.



Per semplificare la prenotazione dei viaggi e renderla contactless la compagnia ha inoltre attivato un digital concierge che, sul sito delta.com, gestisce le prenotazioni, prenota e pianifica i test da effettuare prima della partenza e attua la verifica automatica di tutti i documenti.