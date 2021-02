S7 Airlines: torna il collegamento da Pisa verso Mosca

08:00

S7 Airlines torna a volare dalla Toscana alla Russia. La compagnia riattiverà il collegamento tra Pisa e Mosca il prossimo 7 marzo. Il volo sarà operato una volta alla settimana, ogni domenica. La partenza da Pisa è prevista alle 11.45, con arrivo alle 17.35; da Mosca invece decollerà alle 9:05 per arrivare alle 10:50.

I voli “da Mosca verso l’Italia - si legge nella nota - sono autorizzati per tutti i cittadini italiani, i cittadini appartenenti a paesi della Comunità Europea, e i cittadini di paesi Schengen o con permessi di soggiorno. Sono altresì autorizzati all’ingresso in Italia i dipendenti dei consolati o delle Ambasciate e tutto il personale diplomatico”.



I cittadini Italiani che vorranno recarsi in Russia “dovranno avere un permesso di soggiorno o presentare documentazione relativa a viaggio per motivi di lavoro, salute o familiari. Per tali motivi dovrà essere rilasciato un appropriato visto di ingresso. Non saranno considerati validi i visti turistici”. Inoltre sarà necessario un certificato di negatività al Covid rilasciato non oltre 72 ore prima del viaggio. Il certificato dovrà essere in lingua inglese o in russo.