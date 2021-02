Plaza Premium Group lancia il servizio Allways a Roma Fiumicino

16:51

Arriva all’aeroporto di Fiumicino il servizio di accoglienza per viaggiatori in partenza, transito o arrivo Allways, realizzato da Plaza Premium Group, gruppo che gestisce anche la Plaza Premium Lounge presente dal 2018 al Terminal 3 dell’aeroporto della Capitale.

Con Allways il passeggero che parte, transita o arriva a Fiumicino, potrà vivere un’esperienza di viaggio confortevole e senza pensieri. Molti i servizi offerti tra cui la gestione dei bagagli, assistenza al check-in o al banco immigrazione, fast track e accompagnamento al gate. Il tutto a misura di ogni esigenza.



“Dal 2018 serviamo centinaia di migliaia di viaggiatori in partenza dall'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, offrendo loro un'esperienza di viaggio ad alto confort con Plaza Premium Lounge. Con l'introduzione di Allways, miriamo a portare l’ospitalità a un livello più alto, assistendo il passeggero in tutte le fasi di viaggio. Prevediamo e auspichiamo una richiesta crescente di esperienze aeroportuali differenti, specialmente in questo periodo di pandemia, in cui il percorso di viaggio poterebbe essere stressante” dice Analia Marinoff, general manager Plaza Premium Lounge & Allways Italy.



Con l’apertura di Roma Fiumicino, Allways segna l'ottava destinazione del network. Attualmente opera anche a Cebu, Dallas Fort Worth, Delhi, Istanbul, Macao, New York e Toronto.