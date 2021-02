Iberia sperimenta l'app VeryFLY sui voli per gli Usa

12:58

I clienti Iberia che volano negli Stati Uniti possono ora utilizzare la nuova app VeryFLY per risparmiare tempo e problemi in aeroporto. Il progetto pilota, della durata di due mesi, sarà attivo fino al 23 aprile ed è inizialmente destinato ai passeggeri che volano dalla Spagna a New York o Miami.

L’app verifica che la dichiarazione e il certificato di test negativo al Covid-19 richiesto dalle autorità statunitensi soddisfino i loro standard. “In Iberia - spiega Ignacio Tovar, transformation manager della compagnia - stiamo lavorando alla digitalizzazione dei documenti e dei test richiesti da ogni Paese, per renderli più facili da controllare e poter offrire ai nostri clienti un'esperienza sicura e contactless. Adesso è il momento di sfruttare tutto ciò che la tecnologia ci offre per semplificare l'esperienza di viaggio”.



L'utilizzo è facoltativo

VeryFLY è progettato per garantire che i passeggeri abbiano la documentazione sanitaria necessaria per essere ammessi nei Paesi di destinazione, in un momento in cui i requisiti cambiano frequentemente e variano da Stato a Stato.



Può essere scaricato su smartphone iOS e Android ma per ora l'utilizzo dell'app resta facoltativo e, se lo preferiscono, i passeggeri possono continuare a presentare i propri documenti sanitari cartacei al banco del check-in.