Alitalia: esito positivo per l'incontro con la Ue, ora percorso comune per soluzione rapida

14:42

Sono sensazioni positive quelle che fanno emergere i ministri dell’Economia, dei Trasporti e dello Sviluppo economico al termine del vertice con la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager che si è tenuto questa mattina. Vertice che aveva al centro il dossier Alitalia e in particolare il passaggio alla newco Ita in primis del ramo aviation.

La posizione ufficiale è che ci sarà un percorso per trovare di comune accordo e in modo costruttivo “una soluzione praticabile in tempi rapidi”. Il tema fondamentale ribadito anche nel corso dell’incontro resta quello della discontinuità. “Il confronto tecnico – si legge in una nota congiunta - verrà avviato all'inizio della prossima settimana per valutare nel dettaglio le possibili soluzioni volte a garantire che il nuovo vettore aereo nasca al più presto nel rispetto delle procedure del diritto nazionale ed europeo”.