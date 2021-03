Ryanair: cambio data gratuito per tutte le prenotazioni fino al 30 giugno

12:35

Ryanair estende al 30 giugno la deadline per le prenotazioni che potranno usufruire del cambio data gratuito fino al prossimo 31 ottobre.

In una nota diramata oggi la compagnia low cost ha spostato in avanti di tre mesi il termine ultimo per consentire ai propri clienti di modificare fino a due volte senza costi aggiuntivi la data della partenza. Una mossa decisa per attrarre un maggior numero di clienti anche in virtù de progressivo avanzamento della campagna di vaccinazione.



"L'accelerazione dei programmi di lancio del vaccino vedrà i gruppi ad alto rischio e anziani vaccinati entro l'inizio dell'estate – ha commentato il chief marketing officer Dana Brady -, che riteniamo porterà ad un allentamento delle restrizioni di viaggio e ad un aumento della domanda di viaggio verso le spiagge di Grecia, Spagna, Italia e il Portogallo”.