Alitalia, ore decisive per la newco: oggi il vertice finale con l’Ue

09:48

È arrivato il momento decisivo per Alitalia. Oggi i ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giannini incontreranno la Commissaria Ue Margrethe Vestager per il vertice definitivo per portare avanti la nascita della newco.

L’Ue potrebbe fissare nuovi paletti per la creazione nuova compagnia aerea. Tra questi, anticipa Repubblica.it, potrebbero esserci la rinuncia al marchio Alitalia con il tricolore o al programma Mille Miglia.



Altra richiesta di Bruxelles potrebbe riguardare il personale che andrà a comporre gli equipaggi della nuova compagnia aerea. L’Ue potrebbe richiedere ai vertici di non limitare la ricerca ai soli dipendenti del vettore in amministrazione straordinaria.