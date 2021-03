Compagnie aeree, prove generali in vista dell’estate sul prossimo numero di TTG

15:55

Come si prospetta la prossima estate e cosa attende i principali vettori attivi sulla Penisola? Se da una parte l’avvio dell’orario estivo riaccende la speranza che questa possa essere la stagione dell’inizio della ripresa, tra gli attori del trasporto aereo regna ancora una forte incertezza.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, disponibile online con la digital edition da lunedì 29 marzo, un’inchiesta svela quali saranno gli elementi fondamentali per far ripartire il mercato e per catturare i clienti nei mesi futuri. Tutte le compagnie intervistate da TTG Italia concordano comunque nel ritenere che il futuro sarà all’insegna di flessibilità, sicurezza e pricing.



Senza dimenticare che ora c’è un elemento di speranza in più per la stagione estiva, ed è il passaporto vaccinale della Ue. Proprio alla vigilia dell’inizio della summer, la Commissione europea ha dato il via libera all’iter breve per arrivare all’approvazione del documento digitale e il voto finale dovrebbe arrivare entro fine aprile, con la ‘Digital Green Card’ disponibile da fine giugno.