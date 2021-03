Le rotte che cambieranno il trasporto aereo: il podcast Gente di Viaggi

14:55





L’avvio dell’orario estivo riaccende la speranza che si possa ricominciare a parlare di ripresa per il trasporto aereo. Sul nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition, un’ampia inchiesta svela i piani dei vettori per affrontare la summer 2021.



Nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi il direttore Remo Vangelista illustra i contenuti del nuovo numero, in cui servizi e approfondimenti affrontano la grande incognita di un turismo che deve in ogni modo rimettersi in moto.