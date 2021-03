Dai Nowhere flight ai Mystery flight: Qantas testa un nuovo format

10:28

Dopo i Nowhere flight Qantas decolla ora con tre weekend dedicati ai Mystery flight. Come già fatto da altre compagnie, si tratta di mini-avventure da vivere in giornata.

Il vettore australiano ha debuttato sabato scorso portando i passeggeri a pranzo in una vigna, accompagnandoli in una degustazione e poi di nuovo in volo verso casa. Partenza da Brisbane, dove i viaggiatori sono stati accolti nella Qantas Club lounge, e atterraggio all'Orange Regional Airport per un'immersione nella ricca tradizione enogastronomica della zona.



Come si legge su simpleflying.com, l'aeromobile scelto per questo primo itinerario è stato un Boeing 737-800, e gli ospiti a bordo hanno scoperto la destinazione circa 30 minuti prima del decollo.



Il costo? 563 dollari US come tariffa base per superare poi i 1200 dollari per la business class. G. G.