Cathay Pacific: nuova opzione di pagamento con il Miles Plus Cash

15:55

Si chiama ‘Miles Plus Cash’ la nuova opzione di pagamento di Cathay Pacific che offre ai suoi clienti che stanno prenotando sul sito la possibilità di acquistare un biglietto utilizzando una combinazione tra Asia Miles e contanti.

Acquistando online i biglietti si potrà dunque accumulare nuove miglia pagando con quelle già possedute e guadagnare punti Club sul biglietto. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi che rendano più semplice la possibilità per i nostri clienti di guadagnare e usufruire delle miglia in modo agevole e flessibile - commenta Simon Large, Director Customer di Cathay Pacific -: Miles Plus Cash ne è un eccellente esempio. Una funzione molto utile, che crediamo renda la pianificazione e l'acquisto del viaggio molto più facile”.



Dopo aver selezionato il volo e il posto su cathaypacific.com, una barra di scorrimento permette ai viaggiatori di decidere in tutta flessibilità quante miglia esattamente vogliono spendere, da un minimo di 5.000 all'intero costo del biglietto.