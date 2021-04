Iata potenzia il Travel Pass per spingere la ripresa dei viaggi aerei

10:13

Iata potenzia il suo Travel Pass attraverso un accordo con Eurofins, società che dispone di 800 laboratori di analisi in oltre 50 Paesi. Nell'ambito della partnership, il portfolio Covid19 dedicato di Eurofins, che comprende diversi tipi di test e centinaia di stazioni di campionamento a livello globale sarà reso disponibile tramite Iata Travel Pass.

In questo periodo di pandemia i test del coronavirus sono necessari per la maggior parte dei viaggi internazionali e l’accordo con Eurofins permette di avere risultati sicuri e verificati per i viaggiatori che utilizzano l'app di Iata. I risultati a loro volta vengono confrontato con il registro Iata Travel Pass dei requisiti di ingresso nazionali per produrre uno stato "ok per viaggiare”.



In questo modo il Travel Pass Iata fornisce l'infrastruttura necessaria per gestire, condividere e verificare in modo sicuro i dati dei test abbinati alle identità dei viaggiatori in conformità con i requisiti di controllo delle frontiere.