Bernasconi, Ferrovia Retica: “Per il segmento gruppi sold out per i fine settimana”

12:04

È uno dei prodotti più amati dal mercato italiano il viaggio in treno attraverso il Bernina fino a St. Moritz. Eppure, anche per il mitico Trenino Rosso e per gli altri prodotti turistici di Ferrovia Retica, l'anno della pandemia è stato tutt'altro che facile. "In tutta onestà - dice Enrico Bernasconi, rappresentante in Italia di Ferrovia Retica - è stata una mazzata a livello di numero di passeggeri e incassi, ma è necessario essere ottimisti: nel nostro settore noi non vendiamo prodotti essenziali, ma proponiamo piaceri. Se non siamo ottimisti, non possiamo riuscirci". E aggiunge: “Da giugno a ottobre - dice - per il segmento gruppi abbiamo già il sold out per tutti i fine settimana".

