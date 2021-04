di Adriano Lovera

08:02

Dal primo luglio Emirates riprenderà i collegamenti da Venezia verso Dubai, con quattro voli a settimana. La novità è emersa nel corso di un webinar organizzato da Dubai Tourism sul prossimo Expo, di cui il vettore è partner strategico.

Lo scalo veneto è l’ultimo a mancare all’appello, mentre i collegamenti da Roma, Milano e Bologna sono già ripresi, tutti improntati alla sicurezza: nel velivolo viene assicurato il ricambio d’aria completo ogni 4 minuti, a ogni passeggero viene consegnato un kit di sicurezza con inclusa la mascherina e ogni biglietto ingloba una polizza sanitaria, valida anche in caso di contagio da Covid. Da luglio, inoltre, le frequenze settimanali da Bologna salgono da 3 a 4.



L'attenzione

Secondo i responsabili di Emirates, molti tour operator italiani stanno investendo per strutturare pacchetti con incluso l’ingresso all’evento. E dal team commerciale arriva un invito alle agenzie di viaggio a richiedere preventivi per i gruppi.