Passeggeri, crollo del 72,5% nel 2020: i dati Enac

10:31

Un bilancio pesante (anche se annunciato) per il trasporto aereo nel 2020 in Italia. L’Enac ha pubblicati i dati definitivi dell’anno passato, che segnalano come prevedibile un tracollo del traffico.

Nel dettaglio, i passeggeri transitati negli aeroporti italiani, tra nazionali e internazionali, si sono fermati a 57.759.724, con una flessione rispetto al 2019 del 72,5%. Il traffico nazionale ha limitato il crollo al 61,1%, mentre quello internazionale è sceso del 78,3%.



Al primo posto per traffico passeggeri si conferma lo scalo di Roma Fiumicino; al secondo Milano Malpensa, che però raggiunge il gradino più alto del podio considerando il trasporto cargo.



Poche sorprese anche per la classifica dei vettori: al primo posto resta saldo Ryanair, seguito nell’ordine da Alitalia ed easyJet Europe. Az si conferma in cima alla classifica considerando solo i voli nazionali.