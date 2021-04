Qatar Airways riprende i voli per Khartoum

16:39

Qatar Airways riprenderà a volare per Khartoum dall’11 maggio. La compagnia aerea tornerà a servire la capitale del Sudan con quattro voli settimanali.

A partire dal 1° giugno il vettore aumenterà le frequenze servendo la destinazione con voli giornalieri.



I collegamenti per Khartoum saranno operati dal Boeing 787 Dreamliner, con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.



"Il Sudan è un mercato strategicamente importante per Qatar Airways - spiega in una nota Akbar Al Baker, amministratore delegato del gruppo Qatar Airways -. Siamo lieti di poter annunciare la ripresa dei servizi per Khartoum e continueremo ad essere all'avanguardia, mantenendo le nostre 24 destinazioni africane connesse con il mondo così che i nostri passeggeri possano sfruttare la nostra vasta rete internazionale in Asia, Australia, Europa e Stati Uniti, attraverso l’Hamad International Airport, nostra casa e hub”.