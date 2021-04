Alitalia, il Cdm approva l’anticipo degli stipendi di aprile

12:40

I dipendenti Alitalia riceveranno lo stipendio di aprile. Senza attendere l’ok dell’Ue, il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità l’anticipo dei pagamenti, dando il via libera allo stanziamento delle risorse necessarie, che si attesterebbero tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Secondo quanto riporta Corriere.it, con l’ok del Cdm potrebbero arrivare fino a 52,8 milioni di euro, che potrebbero coprire anche gli stipendi di maggio.



L’Ue

Nel frattempo l’Ue attende le informazioni supplementari (perdite rotta per rotta) che dovranno accompagnare la richiesta degli indennizzi di gennaio, mentre non sarebbe ancora stata inviata quella per il mese di febbraio. Ciò apre un problema relativo ai soldi anticipati dall’Esecutivo. I fondi erogati dal Governo potrebbero non essere gli stessi approvati dalla Commissione Ue (sulla base dei dati di traffico e dei ricavi). In quel caso i commissari dovrebbero restituire la parte in eccesso.