Ryanair, più voli per la Grecia: nuova rotta su Kos

12:24

Ryanair spinge sulla Grecia e lancia una nuova rotta estiva da Milano Bergamo a Kos. Il vettore ha inoltre aumentato le frequenze verso Corfù, Rodi, Santorini e Zante.

I nuovi collegamenti e le frequenze aggiuntive saranno attivi da luglio e riguardano Milano Bergamo – Kos, con 3 frequenze settimanali; Milano Bergamo – Corfù con 6 (+2) voli la settimana; Milano Bergamo – Rodi con 5 (+2) voli la settimana; Milano Bergamo – Santorini con 2 (+1) voli la settimana; Milano Bergamo – Zante con 2 (+1) voli la settimana

Per incentivare le prenotazioni, come sottolineato dall’Eco di Bergamo, prosegue anche la promozione ‘Zero supplemento cambio volo’ .



Chiara Ravara, head of sales & marketing di Ryanair, ha spiegato: “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare una nuova rotta e voli extra che collegheranno Milano Bergamo a una serie di popolari destinazioni greche quest’estate. I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro vacanza con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021 e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo”.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 aprile".



Le fa eco Giacomo Cattaneo, direttore aviation di Sacbo: “L’aumento dei voli Ryanair verso la Grecia, a partire da luglio, è motivo di soddisfazione e genera ottimismo per la ripresa con volumi importanti dei voli passeggeri. Esistono tutti gli ingredienti perché le isole greche diventino una delle scelte più gettonate nell’estate 2021 dai turisti in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo. Possiamo tutti vedere che al turismo in Grecia è stata data una chiara priorità con date di apertura chiaramente stabilite e annunciate dalle autorità elleniche anche ai viaggiatori stranieri. Inoltre, siamo felici di vedere Kos tornare nella lista delle destinazioni operate da Ryanair dall’aeroporto di Milano Bergamo, nonché di vedere un aumento delle frequenze dei voli, in particolare verso Corfù, collegata a Bergamo per la prima volta sei volte a settimana”.