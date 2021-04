Iata si allea a Worldline per implementare i sistemi di pagamento

13:58

Worldline ha siglato un accordo con Iata che consentirà alle compagnie aeree associate di accedere a una più ampia gamma di soluzioni di pagamento. Tutti i servizi e i sistemi di pagamento di Worldline saranno resi disponibili attraverso lo Iata Financial Gateway.

A seguito dell’accordo, Worldline ha integrato in Ifg la soluzione TravelHub di Ingenico. La soluzione consente alle aziende di accedere a oltre 150 metodi di pagamento online e offre una gamma di opzioni valutarie utilizzabili dai clienti di tutti il mondo, compresi mercati in forte crescita come la Russia, l’India, il Brasile e la Cina. TravelHub offre inoltre capacità di routing intelligente delle transazioni, a livello sia globale sia locale, che migliorano i tassi di conversione e, a loro volta, i ricavi.



Le compagnie aeree collegate a Ifg saranno informate dei nuovi servizi di pagamento messi a loro disposizione a seguito della partnership e potranno entrare in contatto con Worldline, tramite Iata, per avere accesso ai sistemi di pagamento in nuovi mercati. Una volta che una compagnia aerea avrà deciso di utilizzare l’infrastruttura TravelHub Iata/Worldline, saranno effettuati test in collaborazione con Iata, che poi attiverà il servizio-



Muhammad Albakri, senior vice president, financial distribution and data services di Iata, a spiegato: “Ifg mette a nostra disposizione una soluzione collaudata e conveniente, che permetterà alle compagnie aeree e ai fornitori di viaggi di ottimizzare i diversi processi di pagamento al momento della vendita".



Eric Liebman, head of travel di digital commerce, merchant services di Worldline ha aggiunto: “Con l’industria dei viaggi ormai pronta ad avviare la ripresa, l’accesso a una vasta gamma di metodi e di valute di pagamento è essenziale per servire la clientela. Per le compagnie aeree, orientarsi nel complesso ecosistema dei viaggi e dei pagamenti può essere una sfida che vogliamo contribuire a rendere molto più facile. Grazie alla nostra alleanza con Iata, forniamo un canale di connessione semplice ai nostri metodi e capacità di pagamento in tutto il mondo".