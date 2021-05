Grimaldi Lines: cancellazione o cambio data gratuiti per le prenotazioni di maggio

08:47

Cancellazione o cambio di data senza spese aggiuntiva fino al 30 giugno per le prenotazioni effettuate nel mese di maggio per viaggi fino al 15 settembre. È questo il contenuto della nuova promozione messa in campo da Grimaldi Lines, che attiva anche una speciale scontistica sempre per i periodi appena citati.

Intanto sulla programmazione torna in anticipo il 4 giugno la tratta Civitavecchia Olbia e viceversa, dedicata all’utenza del Centro e Sud Italia. Inoltre, sulla linea Livorno Olbia e viceversa, da qualche mese si alternano le navi gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa, che incrementano notevolmente la capacità di trasporto della compagnia.



“Lo scorso autunno, infine – spiega l’azienda in una nota -, sono state inaugurate le due nuove linee che collegano i porti di Salerno e Palermo a quello di Cagliari; l’offerta per l’isola è completata dalla storica tratta Civitavecchia-Porto Torres, servita tutto l’anno dalle Ammiraglie a zero emissioni in porto, Cruise Roma e Cruise Barcelona”.