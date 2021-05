American Airlines spinge sui voli Covid tested Italia-Usa

13:27

American Airlines dà il benvenuto ai passeggeri dei collegamenti verso l’Italia, che ora non richiede più la quarantena ai viaggiatori. La compagnia Usa promuove, in particolare, i voli dall’aeroporto internazionale Jfk di New York per Milano e Roma, modificando le restrizioni per tutti i passeggeri, che si tratti di viaggi leisure o business.

Pubblicità

Prima del viaggio i clienti American Airlines dovranno fornire la prova del test Covid-19 negativo richiesto, e, all’arrivo negli hub di Malpensa e Fiumicino, sostenere un secondo test in aeroporto con risultato negativo, evitando così la quarantena in Italia... (continua su HotelMag)