10:33

Boom di prenotazioni sui voli in partenza da Milano Linate e Malpensa per Sud Italia e Isole, Grecia e Spagna. Nell’ultima settimana, per luglio e agosto nei circuiti specializzati si registra un incremento del 600 per cento nelle prenotazioni rispetto alla settimana precedente.

Il confronto, come specificato dal Corriere della Sera, si riferisce a volumi ridotti e ancora molto lontani da quelli pre-Covid, ma i dati confermano il ritorno della voglia di viaggiare. Come spiega l’a.d. di Sea, Armando Brunini, “Nei primi quattro mesi dell’anno abbiamo avuto un calo dell’85 per cento rispetto allo stesso quadrimestre del 2019. A maggio c’è qualche lieve miglioramento. E a fine settimana c’è stato un aumento del 15% rispetto al week end precedente soprattutto sulle rotte nazionali”.

Dall’1 al 16 maggio, tra arrivi e partenze Linate ha avuto oltre 109mila passeggeri e Malpensa 180mila. Un anno fa , considerando tutto maggio, a Malpensa i passeggeri non arrivavano a 42mila e Linate era chiuso.



Per ora i posti aerei messi in vendita dalle compagnie sono circa la metà rispetto al 2019, ma via via che le restrizioni diminuiscono le compagnie sono pronte ad alzare il tiro.

Brunini conferma comunque che quest’estate non si tornerà ai valori del 2019 e addirittura sarà difficile ripetere la performance dell’estate 2020. “Stavolta ci sono più restrizioni rispetto a un anno fa. Ma grazie al Green pass, ai vaccini, alle dichiarazioni del Governo, ai voli Covid tested, stiamo creando le condizioni per ripartire dopo l’estate”.

Infine, emerge il dinamismo di Linate, che accoglierà per la prima volta compagnie come Wizz Air o Austrian Airlines a causa delle redistribuzione degli slot inutilizzati.