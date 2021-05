'Hertz in città' al via: si comincia con la sede di Roma Tiburtina

15:10

‘Hertz in Città’ è il nuovo progetto lanciato per rinnovare alcune delle sedi territoriali italiane nell’ottica di rispondere alle crescenti esigenze della mobilità di prossimità generate dalla contingenza Covid, che dallo scorso anno ha spostato i flussi di mobilità degli ospiti dalle sedi aeroportuali verso quelle cittadine.

Questa situazione ha stimolato l’azienda a rinnovare le location cittadine, soprattutto quelle poste in prossimità delle stazioni ferroviarie e dei maggiori snodi di trasporto pubblico.

La nuova sede Hertz Tiburtina rientra nel progetto ed è stata concepita tenendo conto delle nuove esigenze Covid, doppio ingresso, dispositivi di sanificazione e spazio interno che consente il distanziamento. Munita di comodi spazi di parcheggio, rende agevole l’accesso anche ai furgoni.

Pubblicità

Roma Tiburtina è una delle location Hertz nei grandi centri urbani strategica anche ai fini dell’inter-modalità; il progetto Hertz in Città ha prediletto un pacchetto di interventi rivolti non solo a migliorare aspetti di carattere estetico, ma soprattutto a rafforzare le misure necessarie a offrire agli ospiti un contesto sicuro e igienizzato ai fini della prevenzione della diffusione del virus.



Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia ha commentato così: “Sono orgoglioso della location di via Tiburtina qui a Roma, è stata una delle prime sedi coinvolte dal progetto Hertz in Città che abbiamo lanciato da poche settimane. Il rinnovo delle location cittadine è stata l’occasione per intervenire sulla dotazione di sicurezza anti Covid, da una parte e assicurare che i flussi all’interno della location possano avvenire nella massima sicurezza per gli ospiti e il personale Hertz. Fin dall’inizio dell’epidemia siamo tempestivamente e ripetutamente intervenuti con misure crescenti che potessero assicurare ai nostri ospiti un’esperienza di noleggio sicura dal momento del ritiro dell’auto, durante il viaggio fino alla riconsegna. Per noi la scurezza e la salute sono una priorità assoluta che ci ha spinti ad introdurre delle misure che rimarranno uno standard anche una volta che saremo fuori dall’emergenza”.