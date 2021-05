Emirates, intesa con Huaway per la customer experience

21:00

Emirates fa squadra con Huaway. Durante l’Arabian Travel Market 2021 di Dubai da Orhan Abbas, le due società hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare ulteriormente la collaborazione iniziata nel 2020, con il fine di creare awareness nell’area Mea.

In aggiunta alle promozioni congiunte, progettate per costruire la brand awareness di Emirates e Huawei negli altri mercati nazionali, la partnership comprenderà il lancio di iniziative incentrate sulla customer experience, con interfacce migliorate e coinvolgenti per gli utenti degli smartphone Huawei che prenotano biglietti e pianificano viaggi attraverso l’app Emirates, disponibile su AppGallery, piattaforma di distribuzione ufficiale Huawei e uno dei tre top marketplace di app al mondo, con più di 530 milioni di utenti mensili attivi. La collaborazione vedrà anche Emirates fornire supporto per il motore di ricerca Huawei, Petal Search, sui device nella zona Mea.



L’integrazione nell’ecosistema di Huawei consentirà a Emirates di attingere a una più ampia target audience e agli utenti dei telefoni Huawei, in particolare nel mercato cinese.



Il protocollo d’intesa prevede, inoltre, un ulteriore sviluppo dell’app Emirates su AppGallery.