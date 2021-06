Treviso, oggi riapre l'aeroporto: sarà la nuova base di Ryanair

09:44

Riparte oggi l’avventura dell’aeroporto di Treviso dopo una lunga inattività pressoché totale iniziata a marzo dello scorso anno. E per quest’anno ci sarà anche la novità di Ryanair, che ha scelto lo scalo trevigiano come nuova base.

La compagnia low cost posizionerà sul Canova 2 aeromobili e a pieno regime opererà un network di 45 destinazioni, 25 delle quali sul territorio nazionale, aumentando così in maniera importante la capillarità del traffico domestico da questo bacino del Nord Est e facendo così ripartire il cammino per tornare ai 3 milioni di passeggeri annui che venivano movimentati prima della pandemia.



Per quanto riguarda la giornata odierna, il ritorno in scena avverrà con 16 voli, otto in partenza e otto in arrivo.