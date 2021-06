Lufthansa riapre i collegamenti da Francoforte per Orlando, Atlanta e Detroit

12:09

Aumentano progressivamente i collegamenti aerei tra l’Europa e gli Stati Uniti e ora anche Lufthansa mette in campo un incremento dell’offerta riattivando tre rotte dall’hub di Francoforte.

Il primo volo che è stato riattivato è stato quello su Orlando, con una frequenza alla settimana, a cui ha fatto seguito anche la rotta per Atlanta, in questo caso trisettimanale. Terza città a tornare nel network di Lh Detroit con tre frequenze alla settimana.



Al momento sono ancora in vigore restrizioni per i passeggeri in volo tra i due Paesi, ma la compagnia si dichiara fiduciosa in un prossimo allentamento dei vincoli ed è pronta ad aumentare le frequenze non appena ci sarà una liberalizzazione.