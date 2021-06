11:09

Parte oggi la campagna di Luke Air-Blue Panorama per l’estate: un mix di iniziative che durerà circa un mese utilizzando vari strumenti di comunicazione, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sul sito web del vettore del gruppo Uvet.

Tra i mezzi su cui il vettore ha deciso di investire il circuito Dooh (Digital Out Of Home) - Domination Full Traffic, in cui è previsto un totale di circa 130mila passaggi nei principali ledwall di Milano.

Il piano - ideato da un team inter-company coordinato dalla marketing maanger Settemari Chantal Bernini - ha però anche una componente online, con una campagna mobile drive to site su utenti attivi che hanno già effettuato ricerche di voli su web, annunci native e display programmatic, geolocalizzati su Milano, Bergamo, Verona e Bologna; l’obiettivo è di aumentare la penetrazione in aree di grande rilevanza commerciale per la compagnia.



Le nuove pagine social

La presenza della società sarà anche garantita su siti di primaria importanza scelti tra quelli con maggiore traffico di utenti tra cui Adnkronos, Ansa e molti quotidiani.

Nei prossimi giorni, infine, è prevista una campagna sponsorizzata coordinata che vedrà protagoniste le nuove pagine social Facebook e Instagram dell’operatore.