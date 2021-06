World2Fly pronta a partire: dal 19 giugno voli sui Caraibi

14:03

Con l’arrivo del primo dei due aerei della flotta, a pochi giorni di distanza dal ricevimento del certificato di operatore aereo, può ora partire l’avventura della nuova compagnia aerea World2Fly, vettore della divisione turismo di Iberostar.

La compagnia inizierà le operazioni il prossimo 19 giugno con un A350-900 configurato all-economy a cui si affiancherà poi un A330, sempre con la stessa configurazione.



Come annunciato in precedenza la compagnia effettuerà voli in direzione dei Caraibi con partenza da Madrid e Lisbona. Le destinazioni previste sono L’Avana, Punta Cana e Cancun.