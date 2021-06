Tap lancia la rotta invernale Lisbona - Punta Cana

10:37

Tap è pronto alla ripartenza. Dopo aver ripristinato la propria operatività in termini di network e di frequenze sia in Italia sia oltre Atlantico, la compagnia ha annunciato la nuova rotta invernale per Santo Domingo. La tratta Lisbona - Punta Cana sarà servita con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato, dalla prima metà di dicembre fino al 26 marzo 2022, con partenze da Lisbona alle ore 17e arrivo sull’isola alle 21,20 mentre, nella direzione opposta, da Punta Cana alle 22,50 atterrando a Lisbona alle 10,20. I voli dall’Italia sono già disponibili per la vendita.

Questa seconda rotta che sarà inaugurata quest’anno per l’America Latina, insieme al

Lisbona-Cancun operativo dal 27 marzo scorso, rafforza la competitività del vettore e del suo

Hub quale porta privilegiata in Europa per i viaggi oltre Atlantico. I nuovi voli saranno operati con l’Airbus A330neo.



Il vettore poi sta progressivamente ripristinando la propria operatività e da ora si possono prenotare le partenze da tutti e sei gli aeroporti italiani serviti. Oltre a Roma e Milano si aggiungono in questi giorni anche le partenze da Venezia dal 26 giugno, Napoli dal 28 giugno, Firenze dal 1 luglio e Bologna dal 2 luglio.