Ryanair, assalto alla Capitale

08:00

Alla vigilia dell'estate è arrivato anche il colpo di Ryanair sulla Capitale, oggetto di un ingente investimento che si sviluppa sugli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino. Sul Leonardo da Vinci in particolare saranno in tutto 21 le rotte operate per l'estate, di cui 6 nuove: Chania, Fuerteventura, Liverpool, Santorini, Tenerife e Zante. E 3 gli aerei in più posizionati sullo scalo.

"I tre nuovi aeromobili - ha spiegato il direttore commerciale del vettore Jason McGuinnes - rappresentano... (continua nella digital edition)