easyJet vola da Brindisi a Zurigo

11:49

Nuova destinazione internazionale per l’aeroporto di Brindisi. easyJet ha annunciato il lancio del collegamento tra lo scalo salentino e Zurigo, portando a 8 le mete oltreconfine raggiungibili dall’aerostazione.

Il collegamento metterà a disposizione 3 frequenze settimanali, con decolli ogni martedì, giovedì e sabato.



“La rotta Brindisi-Zurigo - si legge nella nota -, si aggiunge ai nuovi collegamenti per questa estate, annunciati recentemente dalla compagnia. Nei mesi estivi, la compagnia collegherà l’aeroporto di Brindisi anche con Milano Linate e Venezia. Da Venezia sarà invece possibile volare anche verso Cefalonia, Rodi e Santorini in Grecia e verso Ibiza in Spagna. Da oggi, inoltre saranno in vendita anche i voli tra Milano Bergamo e Malaga e tra Olbia e Barcellona”.