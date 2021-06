Air France parte all’assalto degli States: le rotte per l’estate

17:22

La Francia ha riaperto i propri confini ai viaggiatori statunitensi purché vaccinati. Il grande cambiamento arriva dopo oltre un anno di restrizioni e in tempo per non perdere la stagione estiva. Air France non si fa cogliere impreparata e più di ogni altro vettore, sfruttando la partnership con Delta, estende il proprio network verso gli Usa.

Saranno 12, infatti, le città americane servite durante la summer 2021 dall'aeroporto di Paris-Charles de Gaulle: Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles (2 voli al giorno), Miami, Minneapolis, New York (3 voli al giorno), San Francisco, Washington D.C. e dal 2 luglio anche Denver.



"Gli americani sono desiderosi di tornare a viaggiare", ha dichiarato Stéphane Ormand, vp e general manager Usa di Air France a travelpulse.com. "Noi - conclude - siamo felici di dare ai passeggeri l'opportunità di beneficiare del nostro impegno e del servizio eccezionale disponibile a bordo".



Gaia Guarino