Lufthansa apre le porte delle lounge di first class anche ai pax di altri vettori. I costi

14:38

Lufthansa aprirà le porte delle proprie lounge di prima classe sparse per il mondo anche ai clienti di altre compagnie aeree. Ma non si tratterà di un accesso free, quanto di quella che sembra l’esplorazione di una nuova forma di ancillary per aumentare le entrate.

Secondo quanto anticipato da Simpleflying, la compagnia tedesca consentirà l’ingresso alle lounge a una tariffa di 149 euro o 177 dollari. L’opportunità, inoltre, non verrà offerta solamente ai viaggiatori di classe business o first, ma anche a quelli che viaggiano in economy oppure con compagnie low cost.



La stessa operazione dovrebbe riguardare anche le lounge dedicate alle classi inferiori, ma con costi più bassi.