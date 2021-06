Blue Air amplia il network di Torino con il volo di Reggio Calabria

15:31

Prenderà il via venerdì 25 giugno la nona rotta domestica di Blue Air dall’aeroporto di Torino, sempre più hub di riferimento in Italia del vettore.

Si tratterà di un collegamento bisettimanale su Reggio Calabria con partenze il venerdì e la domenica e andrà ad aggiungersi ai voli già in programma su Alghero, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo, Trapani.



“Con l’avvio del volo per Reggio Calabria operato in esclusiva da Blue Air – dice l’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno -, l’Aeroporto di Torino amplia il network di collegamenti verso la Calabria, andando a rispondere a un’esigenza da tempo manifestata dalla nostra catchment area di riferimento: il nuovo volo consentirà infatti una maggiore mobilità ai passeggeri che desiderano riavvicinarsi ai propri familiari e a coloro che intendono trascorrere le proprie vacanze”.